Ο Ντάνιελ Ζίμπερτ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τον τελικό του Champions League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, που θα γίνει στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Ο Γερμανός διαιτητής «σφύριξε» τη ρεβάνς των «κανονιέρηδων» στην ημιτελική φάση, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και το πρώτο παιχνίδι τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με αντίπαλο τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Ζάιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, τέταρτος ο Ελβετός Σάντρο Σέρερ και VAR ο επίσης Γερμανός Μπάστιαν Ντάνκερτ, με βοηθό τον Ρόμπερτ Σρέντερ.

Στον τελικό του Europa League μεταξύ Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα, που θα γίνει στις 20/5 στην Κωνσταντινούπολη, διαιτητής ορίστηκε ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Σιρίλ Μινιέ και Μεχντί Ραχμούνι, στο VAR τους Ζερόμ Μπριζάρ και Γουίλι Ντελαζόντ και τέταρτο τον Ισπανό Αλεχάντρο Ζοσέ Ερνάντεθ.

Παράλληλα, ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι θα «σφυρίξει» τον τελικό του Conference League, στις 27/5 στη Λειψία, ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βοηθοί του θα είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Αλμπέρτο Τεγκόνι, VAR ο Μάρκο Ντι Μπέλο με βοηθό τον Ντανιέλε Τσίφι και τέταρτος ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ.

Τέλος, η Τες Όλοφσον από τη Σουηδία, ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του Champions League γυναικών, ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ολιμπίκ Λιόν, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου στο Όσλο.