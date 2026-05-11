Ο Χόλγκερ Ρούνε αποσύρθηκε από το τουρνουά του Αμβούργου και το Roland Garros καθώς συνεχίζει να αναρρώνει από ρήξη Αχίλλειου τένοντα.

Ο 23χρονος Δανός, πρώην νούμερο τέσσερα στον κόσμο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Οκτώβριο, και επρόκειτο να επιστρέψει στη δράση αυτόν τον μήνα στο Αμβούργο.

Ο ίδιος επέλεξε να μην βιαστεί και εξήγησε: «Δύσκολη απόφαση να μην παίξω τη σεζόν στο χώμα, αλλά η σωστή. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γρασίδι. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αποκατάστασής μου. Τα λέμε σε λίγο καιρό».

Το τουρνουά ATP 500 Αμβούργου έχει προγραμματιστεί για τις 17-23 Μαΐου, ενώ το κυρίως ταμπλό του Roland Garros ξεκινά στις 24 Μαΐου.