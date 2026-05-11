Σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τους Αμερικανούς καταναλωτές από τις πληθωριστικές πιέσεις, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναστείλει προσωρινά τον ομοσπονδιακό φόρο βενζίνης, ύψους 18 σεντς ανά γαλόνι.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις τιμές-ρεκόρ που καταγράφονται στις αντλίες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με τη μέση τιμή σε εθνικό επίπεδο να διαμορφώνεται πλέον στα 4,52 δολάρια.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση του φόρου θα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και η επαναφορά του θα γίνει σταδιακά, μόνο όταν οι διεθνείς τιμές εξομαλυνθούν.

Παρά την παρέμβαση αυτή, ο Τραμπ εμφανίστηκε ανυποχώρητος απέναντι στις πιέσεις των αεροπορικών κολοσσών για οικονομική ενίσχυση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο δίκτυο CBS, δεν εξετάζεται κανένα σχέδιο διάσωσης για τον κλάδο, εκτιμώντας ότι οι εταιρείες διατηρούν την οικονομική τους ανθεκτικότητα παρά την αύξηση στο κόστος των καυσίμων.

Η πρωτοβουλία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την οποία επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, βρίσκει μιμητές και σε πολιτειακό επίπεδο.

Ήδη η Ιντιάνα, το Κεντάκι και η Τζόρτζια δρομολογούν αντίστοιχες μειώσεις στους τοπικούς φόρους καυσίμων, δημιουργώντας ένα κοινό μέτωπο προστασίας των νοικοκυριών από τις γεωπολιτικές αναταράξεις που κλυδωνίζουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας τους τελευταίους τρεις μήνες.