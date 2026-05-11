Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθένησαν εκ νέου.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17%, φτάνοντας τα 104,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21%, διαμορφούμενο περίπου στα 98,48 δολάρια το βαρέλι.

Οι συνομιλίες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να έχουν οδηγηθεί ξανά σε αδιέξοδο, εντείνοντας τις ανησυχίες για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η διέλευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.