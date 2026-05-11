Σε τροχιά ανόδου οι διεθνείς δείκτες μετά το αδιέξοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Ένα νέο κύμα ανησυχίας σάρωσε τις διεθνείς αγορές ενέργειας τη Δευτέρα, ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου σε σημαντική άνοδο.

Η νευρικότητα των επενδυτών πυροδοτήθηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενέτεινε τους φόβους για σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πίεση, καθώς το αργό πετρέλαιο Brent εκτινάχθηκε στα 105,45 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4,11%.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) πλησίασε το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, αγγίζοντας τα 99,80 δολάρια με ημερήσια αύξηση της τάξης του 4,59%.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την περασμένη εβδομάδα, όταν οι προσδοκίες για μια σύντομη εκτόνωση της δεκαεβδομάδας σύγκρουσης είχαν οδηγήσει τις τιμές σε υποχώρηση κατά 6%.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι το πετρέλαιο λειτουργεί πλέον ως «μηχανή τίτλων», με τις τιμές να αντιδρούν σπασμωδικά σε κάθε δήλωση που προέρχεται από την Ουάσινγκτον ή την Τεχεράνη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη μεθαυριανή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπου το ιρανικό ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας, καθορίζοντας ενδεχομένως την περαιτέρω πορεία των ενεργειακών αποθεμάτων.