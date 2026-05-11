Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, η ελληνική κυβέρνηση δρομολογεί για τον επόμενο μήνα την πρόωρη εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων ύψους 6,9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, το ποσό αυτό αφορά το πρώτο πακέτο διακρατικών δανείων που έλαβε η Ελλάδα από τους Ευρωπαίους εταίρους κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την εξυγίανση της εθνικής οικονομίας. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισήμανε ότι η συστηματική πρόωρη εξόφληση των υποχρεώσεων λειτουργεί ως καταλύτης για τη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους.

Ο στόχος είναι σαφής: η υποχώρηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ σε επίπεδα πλησίον του 130% μέσα στην επόμενη τριετία.

Η στρατηγική αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στην ελάφρυνση των μελλοντικών βαρών, αλλά και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Με την ιδιότητα και του προέδρου του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η διαρκής μείωση του χρέους αποτελεί εχέγγυο για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και την ανάπτυξη, στέλνοντας ένα ισχυρό σήμα στους επενδυτές για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.