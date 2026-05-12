Σε κλίμα συγκίνησης και αλληλοσεβασμού πραγματοποιήθηκε η αλλαγή σκυτάλης στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ. Η Χριστίνα Βίδου, πριν ανέβει στο πλατό για το πρώτο της δελτίο το βράδυ της 11ης Μαΐου, μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια τρυφερή φωτογραφία με τη Σία Κοσιώνη. Η ίδια, μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη σχέση τους και εξήγησε το σκεπτικό της ανάρτησης που σχολιάστηκε έντονα.

«Η Σία ήταν 20 χρόνια στον ΣΚΑΪ κι εγώ 31. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρυφερότητα μεταξύ μας; Η ζωή έχει αποχωρήσεις, αλλά δε χάνεσαι με τους ανθρώπους. Ήταν μια συγκινητική ημέρα και προχωράμε. Εγώ το μόνο που ξέρω να κάνω είναι ενημέρωση. Η δουλειά μου είναι τα δελτία του Σαββατοκύριακου. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να σας πούμε και η Σία κι εγώ “ευχαριστούμε”. Προχωράμε μπροστά. Η αποχώρησή της ήταν μια αποχώρηση με αξιοπρέπεια. Σήμερα η Σία ήταν εδώ. Η φωτογραφία που ανέβασα ήταν σημερινή. Φεύγει και πάει διακοπές νομίζω. Πρέπει να ρωτήσετε την ίδια για το τηλεοπτικό της μέλλον», ανέφερε η Χριστίνα Βίδου.

