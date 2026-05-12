Η Κατερίνα Καινούργιου μετά την επιστροφή της στο πόστο της στην εκπομπή, Super Κατερίνα προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά για τη νέα φάση της ζωής της.

Η παρουσιάστρια επέστρεψε τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μετά από περίπου ενάμιση μήνα απουσίας, εμφανώς ανανεωμένη. Στις 3 Απριλίου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό της σχέσης της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, ένα γεγονός που η ίδια είχε περιγράψει ως «θαύμα».

Στην ανάρτηση που έκανε ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα της αυτή την περίοδο και μίλησε για τη νέα της πραγματικότητα ως μητέρα.

«Πίσω εκεί που αγαπώ… με την καρδιά μου πιο γεμάτη από ποτέ. Σήμερα επέστρεψα στην εκπομπή μετά από την πιο όμορφη και συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου…Και η αγάπη που πήρα από τους ανθρώπους μου, τους συνεργάτες μου και όλους εσάς, με έκανε να συγκινηθώ απίστευτα.

Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες εκπλήξεις, τις αγκαλιές, τα λόγια και την αγάπη σας. Τίποτα δεν είναι πιο όμορφο από το να επιστρέφεις “σπίτι” και να νιώθεις τόσο αγαπημένη. Τα λέμε ξανά αύριο στις 10:00», έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.

