Πληρότητα 256% δηλώνει το κατάστημα κράτησης Βόλου με έγγραφο του προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κοινοποίηση προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών ανά την επικράτεια.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι λόγω της «υπερπλήρωσης που παραμένει επί μακρόν αμετάβλητη» λαμβάνουν χώρα συνεχώς συμπλοκές ανάμεσα στους κρατουμένους το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα σε συνθήκες σοβαρής υποστελέχωσης σε προσωπικό φύλαξης.

Η επόπτρια εισαγγελέας δηλώνει πως τυχόν παραλαβή νέων κρατουμένων θα πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Στην πραγματικότητα, το σωφρονιστικό κατάστημα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προειδοποιώντας ότι οι συμπλοκές αυτές ανάμεσα στους κρατουμένους μπορεί να έχουν ακόμη και ανθρώπινες απώλειες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Μαΐου είχε υπάρξει σοβαρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δυο κρατουμένων.

Από τον Στατιστικό Πίνακα Χωρητικότητας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα για το μήνα Μάιο –ένα επίσημο έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη- προκύπτει υπερπλήρωση στα περισσότερα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα 194,47%

Σωφρονιστικό Κατάστημα Κομοτηνής 170,99%

Σωφρονιστικό Κατάστημα Άμφισσας 167,78%

Σωφρονιστικό Κατάστημα Ιωαννίνων 163,64%

Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού Ι 159%

Πηγή: dikastiko.gr