Στον στίβο των επιχειρήσεων εισέρχεται δυναμικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σχεδιάζοντας τρία πρωτότυπα πρότζεκτ με έδρα το Μονακό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής “Super Κατερίνα”, ο κορυφαίος τενίστας επεκτείνει τις δραστηριότητές του πέρα από τα γήπεδα, ιδρύοντας μια εταιρεία παραγωγής podcast και μια γκαλερί φωτογραφίας. Παράλληλα, επενδύει στην τεχνολογία με μια εταιρεία θεαμάτων μέσω drone, ενώ προγραμματίζει και τη δημιουργία ενός πρακτορείου για την ανάδειξη νέων ταλέντων στον αθλητισμό και τις τέχνες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Alpha: «Πρόκειται για τρεις εταιρείες που θα διαχειρίζεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, και θα έχουν έδρα το Μονακό…Τα γραφεία των εταιριών τα έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς…Ανέβηκε και το προσωπικό του site… Όλα αυτά δε σημαίνουν ότι θα αποσπαστεί η προσοχή του από τη βασική του δραστηριότητα που είναι η καριέρα του στο τένις».

