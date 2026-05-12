Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 09:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το φορτηγό έπεσε πάνω στο περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε.

Σύμφωνα με το thestival,αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως «μια κοπέλα με ποδήλατο ψώνιζε εκείνη την ώρα και ευτυχώς πετάχτηκε». Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκείνη την ώρα το φορτηγό έκανε φορτοεκφόρτωση και καρφώθηκε -για αδιευκρίνιστα ακόμη αίτια-στο περίπτερο, το οποίο ξερίζωσε σχεδόν από τη βάση του.