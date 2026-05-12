Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στα Κάτω Πατήσια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για να περιορίσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια.

Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.