Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς η αισιοδοξία που σχετίζεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παραμέρισε προσωρινά τις ανησυχίες για την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 95,31 μονάδων (+0,19%), στις 49.704,47 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 27,04 μονάδων (+0,10%), στις 26.274,12 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 13,91 μονάδων (+0,19%), στις 7.412,84 μονάδες.