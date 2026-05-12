Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Κούβα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά, επιδεινούμενη κρίση λόγω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Από τον Φεβρουάριο, το Μεξικό έχει στείλει αρκετά φορτία με ανθρωπιστική βοήθεια προς την κομμουνιστική νήσο, τα οποία περιέχουν κυρίως τρόφιμα, φάρμακα και είδη υγιεινής.

«Σήμερα, ένα πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια αναχωρεί για την Κούβα», δήλωσε η αριστερή ηγέτιδα, κατά τη διάρκειας της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, διευκρινίζοντας πως το φορτίο δεν περιλαμβάνει πετρέλαιο.

Πέραν του αμερικανικού εμπάργκο που βρίσκεται σε ισχύ απ΄το 1962, η Ουάσινγκτον, η οποία δεν κρύβει την επιθυμία της να δει μια αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στην Κούβα ένα πετρελαϊκό μπλόκο, έχοντας επιτρέψει έκτοτε την άφιξη ενός μονάχα ρωσικού πετρελαιοφόρου.

Αντιμέτωπη ήδη με μια σοβαρή οικονομική κρίση, η νήσος των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βλέπει την οικονομική δραστηριότητα να έχει σχεδόν παραλύσει από τα τέλη Ιανουαρίου.

«Προσανατολιζόμαστε προς άλλες μορφές ανθρωπιστικής στήριξης», πρόσθεσε τη Δευτέρα η Σέινμπαουμ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Την περασμένη Πέμπτη, ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως ο πετρελαϊκός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ ισοδυναμεί με μια «ενεργειακή στέρηση» με «σοβαρές συνέπειες» για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη της νήσου.