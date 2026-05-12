Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε κατά της παραγωγής του Ατζούν Ιλιτζαλί μετά τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor όταν προπέλα ταχύπλοου τον τραυμάτισε στα πόδια του ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι στον Άγιο Δομίνικο.

«Το ατύχημα είναι μεγάλο και εδώ υπάρχουν και ευθύνες παραγωγής. Και επειδή πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Μπορεί να στέλνεις δηλαδή το παιδί σου εκεί και να κάνει ψαροντούφεκο, η Μαρία που έχει πάει μου είπε ότι οι συνθήκες είναι αστείες. Δεν είναι τόσο εξωτικό όσο το βλέπετε, ούτε τόσο απομονωμένο όσο το βλέπετε. Είδαν αίματα στη θάλασσα, πολλά αίματα, τον βρήκαν οι Τούρκοι όχι οι Έλληνες. Δεν μπορούμε να πούμε πολλές λεπτομέρειες. Η οικογένειά του είναι εκεί. Το θέμα είναι το παιδί να ζήσει και να δει τι θα κάνει μετά. Γιατί έχασε πάρα πολύ αίμα, βρίσκεται στην εντατική. Το θέμα είναι να ζήσει το παιδί και να δούμε μετά τι θα γίνει. Αφήνεις το παιδί σου να πάει εκεί και θεωρείς ότι είναι απόλυτα προστατευμένο. Καταλαβαίνεις τελικά ότι εάν φύγει από το πλαίσιο, έπρεπε να του πουν ότι εδώ είμαστε μία παραγωγή και άμα φύγετε από εδώ θα σας περάσει κανένας ταλαίπωρος. Ξέρετε τι είναι να σας περάσει προπέλα από πάνω; Εδώ τώρα το παιδί δεν είναι αν έχασε κάτι ή όχι, το παιδί αυτό τώρα κινδυνεύει. Φανταστείτε τι δύναμη έχουν αυτές οι προπέλες. Είναι ένα διμήχανο. Αυτό λοιπόν το σκάφος πέρασε από πάνω του. Οι προπέλες γυρίζουν με 4 χιλιάδες στροφές το λεπτό, αντιλαμβάνεστε τη δύναμη, είναι σαν μαχαίρια. Οι συγγενείς ξέρουν, τα site τα γράφουν, εμείς είμαστε τηλεόραση δεν μπορούμε να τα πούμε. Το θέμα είναι να ζήσει το παιδί και να είναι καλά, είναι σοβαρά τα πράγματα να ξέρετε», ανέφερε ο οργισμένος ο Γιώργος Λιάγκας.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

