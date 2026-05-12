Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες καταδικάστηκαν σε ποινές στρατιωτικής φυλάκισης για τη βεβήλωση αγάλματος της Παναγίας στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ του νοτίου Λιβάνου, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε οργή στον χριστιανικό κόσμο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τις επανειλημμένες επιθέσεις και προσβολές εναντίον χριστιανικών συμβόλων σε περιοχές όπου επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), ο ένας στρατιώτης καταδικάστηκε σε 21 ημέρες στρατιωτικής φυλάκισης επειδή τοποθέτησε τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας, ενώ ο δεύτερος, που φωτογράφιζε τη σκηνή, τιμωρήθηκε με 14 ημέρες κράτησης. Οι φωτογραφίες είχαν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξαπλώθηκαν ταχύτατα, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ντέμπελ, μια μαρωνιτική χριστιανική κοινότητα λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου. Στην ίδια περιοχή, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, άλλος Ισραηλινός στρατιώτης είχε καταγραφεί να καταστρέφει άγαλμα του Χριστού με βαριοπούλα, εικόνες που επίσης είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ακόμη και εντός του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγκάστηκε να καταδικάσει δημόσια το περιστατικό, δηλώνοντας ότι «τέτοιες πράξεις αντιβαίνουν στις αξίες του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε τη βεβήλωση «ντροπιαστική» και ζήτησε συγγνώμη από τους Χριστιανούς.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου πληθαίνουν οι διεθνείς καταγγελίες για επιθέσεις, βανδαλισμούς και βομβαρδισμούς χριστιανικών χώρων λατρείας από ισραηλινές δυνάμεις, τόσο στη Γάζα όσο και στον Λίβανο.

Οι βομβαρδισμοί εκκλησιών στη Γάζα

Η πιο σοβαρή υπόθεση αφορά την καθολική εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα, τον μοναδικό καθολικό ναό στον παλαιστινιακό θύλακα. Η εκκλησία είχε μετατραπεί σε καταφύγιο εκατοντάδων εκτοπισμένων αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τον Ιούλιο του 2025, ισραηλινό πλήγμα χτύπησε το συγκρότημα της εκκλησίας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη, μεταξύ τους και τον ιερέα Γκαμπριέλε Ρομανέλι, στενό συνομιλητή του Πάπα Φραγκίσκου.

Το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έκανε λόγο για άμεσο χτύπημα από ισραηλινό άρμα μάχης, ενώ το Ισραήλ υποστήριξε ότι επρόκειτο για «αδέσποτα πυρά».

Ήδη από το 2024, ισραηλινός βομβαρδισμός είχε πλήξει το σχολείο της ίδιας εκκλησίας στη Γάζα, σκοτώνοντας ανθρώπους που είχαν βρει καταφύγιο εκεί.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές και στοιχεία εκκλησιαστικών οργανώσεων, δεκάδες Χριστιανοί της Γάζας έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, ενώ πολλές εκκλησίες και θρησκευτικές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές ή καταστροφές.

Η εισβολή στο μοναστήρι του Αγίου Σωτήρα και οι καταγγελίες για καταστροφή χριστιανικού τόπου λατρείας

Ιδιαίτερη οργή στον χριστιανικό κόσμο προκάλεσε και η αποκάλυψη ότι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν και κατέστρεψαν τμήματα του μοναστηριού των Αδελφών του Αγίου Σωτήρα (Salvatorian Sisters) στο χωριό Γιαρούν του νοτίου Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Πρόκειται για ελληνοκαθολικό μοναστήρι και θεολογική σχολή μοναχών με μακρά παρουσία στην περιοχή, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ANI και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ισραηλινές μπουλντόζες κατεδάφισαν τμήματα του μοναστηριακού συγκροτήματος, ενώ καταστροφές σημειώθηκαν και σε σπίτια, σχολεία και καταστήματα της περιοχής.

Η καθολική γαλλική οργάνωση L’Œuvre d’Orient κατήγγειλε «σκόπιμη καταστροφή τόπου λατρείας», υπογραμμίζοντας ότι το κτίριο έφερε ξεκάθαρα θρησκευτικά σύμβολα και δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί στρατιωτικός στόχος.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε θρησκευτικό κτίριο, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις στόχευαν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και ότι οι στρατιώτες «δεν είχαν αντιληφθεί αρχικά» πως επρόκειτο για μοναστήρι.

Το περιστατικό ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά καταγγελιών για επιθέσεις και βεβηλώσεις χριστιανικών χώρων σε Λίβανο και Γάζα, ενισχύοντας τη διεθνή πίεση προς το Τελ Αβίβ.

Ένα μοτίβο που προκαλεί ανησυχία

Παρότι το Ισραήλ υποστηρίζει ότι πρόκειται για «μεμονωμένα περιστατικά», οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χριστιανικοί φορείς και διεθνή μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα ανησυχητικό μοτίβο επιθέσεων και βεβηλώσεων χριστιανικών χώρων.

Η πίεση ήταν τόσο έντονη ώστε το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου για τις σχέσεις με τον χριστιανικό κόσμο, επιχειρώντας να περιορίσει τη διπλωματική ζημιά που προκαλούν οι συνεχείς εικόνες από κατεστραμμένους σταυρούς, αγάλματα και εκκλησίες σε Γάζα και Λίβανο.