Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο, το οποίο, πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια και με πιθανό προορισμό τη Βόρεια Κορέα, όπως μεταδίδει το CNN, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες, περίπου 60 μίλια ανοικτά των ακτών της Ισπανίας.

Ένα πέπλο μυστικότητας καλύπτει έκτοτε το τι απέγινε το πλοίο με την ονομασία Ursa Major από τη στιγμή που βυθίστηκε, στις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, το γεγονός αυτό ενδέχεται να σηματοδοτεί μια σπάνια και υψηλού ρίσκου παρέμβαση δυτικού στρατού, προκειμένου να εμποδιστεί η Ρωσία να στείλει αναβαθμισμένη πυρηνική τεχνολογία σε έναν βασικό της σύμμαχο, τη Βόρεια Κορέα. Το πλοίο απέπλευσε μόλις δύο μήνες αφότου ο Κιμ Γιονγκ Ουν έστειλε στρατεύματα για να βοηθήσουν στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Προσφάτως παρατηρήθηκε έντονη στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από τα συντρίμμια του πλοίου, η οποία έχει εντείνει το μυστήριο σχετικά με το φορτίο και τον προορισμό του.

Αμερικανικά αεροσκάφη «ανίχνευσης» πυρηνικών (sniffer aircraft) πέταξαν πάνω από το βυθισμένο πλοίο δύο φορές κατά το περασμένο έτος, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα πτήσεων. Επίσης, το ναυάγιο επισκέφθηκε μια εβδομάδα μετά τη βύθισή του ένα ύποπτο ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το οποίο προκάλεσε τέσσερις επιπλέον εκρήξεις, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την ισπανική έρευνα για το περιστατικό, αναφέρει το CNN.