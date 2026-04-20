Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε έρευνα μετά από μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν Ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού στον νότιο Λίβανο.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δείχνει τον Σταυρό του Χριστού να είναι ανάποδα στο έδαφος και έναν Ισραηλινό στρατιώτη να χτυπάει το κεφάλι του Ιησού με ένα σφυρί ή ένα τσεκούρι.

Απαντώντας, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν: «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αντιμετωπίζουν το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα και τονίζουν ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες που αναμένονται από τα στρατεύματά μας. Το περιστατικό διερευνάται από τη Βόρεια Διοίκηση και επί του παρόντος αντιμετωπίζεται μέσω της ιεραρχίας. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά των εμπλεκομένων σύμφωνα με τα ευρήματα».

