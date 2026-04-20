Σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να εμποδίζουν την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και δυσκολεύουν την επίτευξη συμφωνίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει τον πλήρη τερματισμό του, ενώ η ιρανική πλευρά απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προτείνοντας περιορισμούς με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Ένα ακόμη σημείο έντονης διαφωνίας αφορά τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να τεθεί υπό τον έλεγχό τους ποσότητα περίπου 400 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αίτημα που η Τεχεράνη έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Τριβές καταγράφονται και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. Το Ιράν επιμένει στη διατήρηση περιορισμών έως ότου αρθούν οι αμερικανικές πιέσεις και περιορισμοί στα λιμάνια του, ενώ η Ουάσινγκτον ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά θέτει ως βασική προϋπόθεση την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος, η Τεχεράνη εγείρει και ζήτημα αποζημιώσεων, διεκδικώντας περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια για ζημιές που αποδίδει σε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, προσθέτοντας ένα ακόμη δύσκολο κεφάλαιο στις συνομιλίες.