Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 20 Απριλίου, όταν μια αγελάδα βρέθηκε να κάνει βόλτες ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σίνδου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αγελάδα, που πιάστηκε on camera να περπατά τρομαγμένη ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό, παρέμεινε στο σημείο για περίπου 45 λεπτά.

Εν τέλει, καθώς η αγελάδα προσπαθούσε να βγει από τον αυτοκινητόδρομο, εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της, που κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια το τρομαγμένο ζώο.

Το ζωντανό φαίνεται να κατέληξε εκεί αφότου διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση για να μπει στον αυτοκινητόδρομο.

Δείτε βίντεο: