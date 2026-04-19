Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράγγι του Βίκου, όταν τραυματίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε μονοπάτι στην περιοχή της Τ.Κ. Μονοδενδρίου, στα Ιωάννινα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας στο σημείο 19 πυροσβέστες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και το 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.

Οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στην ακινητοποίησή της, προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνέδραμε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα από το σημείο και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε για περαιτέρω νοσηλεία.