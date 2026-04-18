Στη σύλληψη ενός 46χρονου, έπειτα από καταδίωξη, προχώρησαν τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (18/4), αστυνομικοί, καθώς τον εντόπισαν να οδηγεί με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα, στη Λεωφόρο Κηφισού.

Οδηγούσε 120 χιλιόμετρα πάνω από το όριο

Ειδικότερα, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, κατά περίπου 120 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ακινητοποίηση και σύλληψη στο Περιστέρι

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν με μοτοσικλέτα και περιπολικό, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Περιστερίου.

Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε έλεγχο με αλκοολόμετρο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος βρισκόταν και υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,37 mg/l. Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το όχημα του 46χρονου κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο