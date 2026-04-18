Ένα ακόμη περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στα Χανιά, αυτή τη φορά με θύμα έναν ανήλικο, ο οποίος εξαπατήθηκε από επιτήδειους, που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου, όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με κατοικία στο κέντρο της πόλης. Στην κλήση απάντησε ο ανήλικος, με τον δράστη να παρουσιάζεται ως τεχνικός και να τον ενημερώνει για μια υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος.

Επικαλούμενος άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς, ο απατεώνας έπεισε το παιδί ότι έπρεπε να απομακρυνθούν από το σπίτι τιμαλφή και χρήματα για λόγους ασφαλείας. Υπό την πίεση και τον φόβο, ο ανήλικος συγκέντρωσε κοσμήματα της μητέρας του, αξίας περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και το πορτοφόλι της που περιείχε 1.000 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Ακολουθώντας τις οδηγίες, τοποθέτησε τα αντικείμενα σε σακούλα και την άφησε στην αυλή του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, συνεργός των δραστών πέρασε από το σημείο, παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.

Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.