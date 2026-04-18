Την παραίτησή του υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον απόηχο του σάλου που προκλήθηκε γύρω από το πτυχίο του, αλλά και την πρόσληψή του ως επιστημονικού συνεργάτη στο Υπουργείο Παιδείας το 2007.

Νωρίτερα σήμερα, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε επισημάνει ότι ο κ. Λαζαρίδης όφειλε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό, υποβάλλοντας την παραίτησή του.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η κυβερνητική γραμμή των προηγούμενων ημερών στόχευε στη διαχείριση της κρίσης με όσο το δυνατόν μικρότερο πολιτικό κόστος για έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώθηκε δημόσια δεν βοήθησε στην αποκλιμάκωση. Αντίθετα, παρεμβάσεις και εμφανίσεις του ίδιου ενίσχυσαν την πίεση, με αποκορύφωμα τηλεοπτική συνέντευξη που προκάλεσε νέες αντιδράσεις.

Καθώς το κλίμα εντός της Νέας Δημοκρατίας γινόταν ολοένα και πιο βαρύ και οι επικρίσεις πολλαπλασιάζονταν, η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά την παραδοχή παρατυπίας εκ μέρους του ίδιου. Η δέσμευσή του να επιστρέψει χρήματα που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως λειτούργησε ως σημείο καμπής, επιταχύνοντας τις εξελίξεις.

Το πρωί της Παρασκευής υπήρξε απευθείας επικοινωνία με το πρωθυπουργικό περιβάλλον, όπου τέθηκαν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Η εκτίμηση που κυριάρχησε ήταν ότι η παραίτηση αποτελούσε την πιο καθαρή διέξοδο για την αποσυμπίεση της κατάστασης και την προστασία της κυβέρνησης.

Μέχρι και την προηγούμενη ημέρα, πάντως, ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν έδειχνε διατεθειμένος να αποχωρήσει. Συμμετείχε κανονικά σε υπηρεσιακές συναντήσεις και συνέχιζε τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων του Υπουργείου. Η αντικατάστασή του, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μετατίθεται χρονικά για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Λαζαρίδης: «Δεν θα αφήσω κανέναν να με αμαυρώσει»

Στη δήλωσή του, ο κ. Λαζαρίδης, αναφέρει:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».