Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η γυναίκα που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ισχυριζόμενη ότι οι γιατροί απουσίαζαν όταν η Μυρτώ πήγε στο νοσοκομείο, ανήκει στο νοσηλευτικό προσωπικό του ιδρύματος. Παράλληλα, ζητά να διερευνηθεί άμεσα η ταυτότητα και η ιδιότητά της.

Η γυναίκα είχε ισχυριστεί μεταξύ άλλων, ότι κατά τη μεταφορά της 19χρονης Μυρτούς στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, δεν υπήρχε διαθέσιμος γιατρός. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε προηγηθεί χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι και στη συνέχεια η νεαρή εγκαταλείφθηκε σε πλατεία από τρεις άνδρες που τη συνόδευαν εκείνο το βράδυ.

Στο έγγραφο που απευθύνεται προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τον Υπουργό Υγείας, το Σωματείο εκφράζει έντονη ανησυχία για τις αναφορές που έγιναν σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Τονίζει δε, την ανάγκη να αποσαφηνιστεί ποια είναι η γυναίκα και με ποια ιδιότητα προχώρησε στις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Αναλυτικά το έγγραφο:

«Με επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας ζητά τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην υπόθεση της 19χρονης. Το κείμενο απευθύνεται προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, τη 6η ΥΠΕ και τον Υπουργό Υγείας.

Ακολουθεί το έγγραφο όπως μας εστάλη:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γ.Ν.Κ. Αρ.Πρωτ: 46/18-4-26

ΣΟΥΗΔΙΑΣ 17, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Email: somanosokef@gmail.com

ΠΡΟΣ:

1) Διοικητή Γ.Ν. Κεφαλληνίας

2) Διοικητή 6ης ΥΠΕ

3) Υπουργό Υγείας

Μετά την εμφάνιση κυρίας στην εκπομπή « Νύχτα αποκαλύψεων» στις 15/4/2026 του δημοσιογράφου κου Πέτρου Κουσουλού στον Αντ1, που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια και προσπάθησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μιλώντας για δυσλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών λέγοντας ότι οι γιατροί « ήρθαν πολύ αργότερα» και

επιρρίπτοντας ευθύνες στο προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας αλλά και σύμφωνα με την Διεύθυνση στης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, καμία νοσηλεύτρια του Γ. Ν. Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στην συγκεκριμένη εκπομπή.

Η κυρία αυτή που παρίστανε την νοσηλεύτρια πιθανόν για άγνωστους δικούς της λόγους , ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας στην εκπομπή, δεν ήταν παρούσα στο συμβάν για να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει διαπιστώσεις σχετικά με την παρουσία των γιατρών στο ΤΕΠ , αλλά και την κατάσταση στην οποία ήταν η 19χρονη κοπέλα την ώρα της άφιξής της στο

ΤΕΠ .

Και μόνο το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι ανώνυμες και όχι επώνυμες όπως θα άρμοζε σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δημιουργούν υποψίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους. Ως εκ τούτου ζητάμε την διερεύνηση της αλήθειας όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα της κυρίας και την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Κεφαλληνίας τα οποία προσέβαλε καπηλευόμενη την ιδιότητα της νοσηλεύτριας η οποία περιποιεί τιμή για το Γ. Ν. Κεφαλληνίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε

νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ».

Μόλις την προηγούμενη ημέρα ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εξοργισμένος από τους ισχυρισμούς ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς δεν βρισκόταν στις θέσεις τους όταν διακομίστηκε η 19χρονη Μυρτώ προέβη σε κατηγορηματική διάψευση και τόνισε επίσης ότι πρόκειται να υποβάλλει μήνυση σε χρήστη του TikTok που υποστήριξε ότι οι γιατροί και ο υπουργός Υγείας «δολοφόνησαν» την άτυχη 19χρονη.

«Διαψεύδω μετά βδελυγμίας τις ψεύτικες κατηγορίες κατά των γιατρών της Κεφαλονιάς ότι δεν ήταν στη βάρδια όταν έφτασε εκεί η 19χρονη Μυρτώ. Δεν δέχομαι τις ύβρεις τις κατηγορίες και τις απειλές κατά των γιατρών. Ήταν απολύτως στη θέση τους, το κορίτσι έλαβε άμεσα ανάνηψη, βρέθηκε γιατρός και αναισθησιολόγος, τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Οι γιατροί ήταν στο καθήκον τους και πρόσφεραν όσα μπορούσε να προσφέρει η ιατρική επιστήμη» είπε στο ΣΚΑΪ ο κ. Γεωργιάδης.

«Μην υβρίζετε το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Το ΕΣΥ ανήκει σε όλο τον λαό και όχι στον Γεωργιάδη, τον Μητσοτάκη ή τη ΝΔ. Δεν μπορεί για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους να στοχοποιούμε το ΕΣΥ» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Όπως είπε, επίσης, «καταθέτω μήνυση σε λογαριασμό στο TikTok που λέει ότι εγώ και οι γιατροί «σκοτώσαμε το κορίτσι». Δεν γίνεται αυτό ανεκτό στην Ελλάδα. Εγώ είμαι πολιτικός, οι γιατροί δεν χρωστάνε τίποτα σε αυτό».

Μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Μυρτούς

Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους, οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τη 13.00 το μεσημέρι έφτασαν στο Μεταγωγών, στην Πάτρα, όπου και θα παραμείνουν για το Σαββατοκύριακο, καθώς νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/4) υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου και θα παραμείνουν.

Η μεταγωγή τους ξεκίνησε από την Κεφαλλονιά, απ’ όπου αναχώρησαν με πλοίο της γραμμής, εγκαταλείποντας το νησί.