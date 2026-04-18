Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξέτασαν ενδελεχώς οι ,αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών, φαίνεται να απομακρύνει την πιθανότητα εμπλοκής του 45χρονου Ιταλού, στην πτώση της 30χρονης γυναίκας από την Αιθιοπία, η οποία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/04), όταν εντοπίστηκε νεκρή στις 4.30 τα ξημερώματα στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της ακαριαία μετά την πτώση της στο κενό.

Η 30χρονη είχε μεταβεί νωρίτερα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον 3ο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας, όπου είχε συναντήσει τον 45χρονο Ιταλό τουρίστα, με τον οποίο είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Tinder. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο τους συνευρέθηκαν ερωτικά, πριν ξεσπάσει ένταση μεταξύ τους.

Δείτε εικόνες από τη πολυκατοικία στην οδό Κολοκοτρώνη:

Μαρτυρία γείτονα αναφέρει πως ακούστηκαν φωνές και έντονος καβγάς, ενώ λίγο αργότερα εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, ο άνδρας δεν άνοιγε την πόρτα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση του ιδιοκτήτη, που έδωσε τον κωδικό εισόδου. Στη συνέχεια, ο 45χρονος προσήχθη και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια για κατάθεση. Τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα έφεραν αμυχές, τις οποίες ο άνδρας απέδωσε στην ερωτική επαφή που είχε προηγηθεί.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού στο κλιμακοστάσιο προέκυψε ότι ο Ιταλός βγήκε από το διαμέρισμα, περίπου τέσσερα λεπτά μετά την πτώση της γυναίκας από το παράθυρο του τρίτου ορόφου. Στο σημείο του παραθύρου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, στοιχείο που δείχνει ότι η 30χρονη, τραυματίστηκε πιθανότατα από τα τζάμια. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πτώση να οφείλεται σε δυστύχημα, ενδεχομένως κατά την προσπάθειά της να κινηθεί μέσω του φωταγωγού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα, ακούστηκε έντονος διαπληκτισμός για περίπου 10–15 λεπτά και μετά η γυναίκα φώναξε έξω από την πόρτα του διαμερίσματος, «γλυκέ μου, άνοιξε».

Από την πλευρά του ο 45χρονος υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη, επιμένοντας ότι μετά από καβγά την έβγαλε έξω από το διαμέρισμα και έκλεισε την πόρτα, ενώ εκείνη του ζητούσε να της ανοίξει. Οι εξελίξεις αναμένεται να κριθούν από την ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελέως, με τις ενδείξεις μέχρι στιγμής να συγκλίνουν στο ότι ο άνδρας, ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερος.

Βίντεο από την προσαγωγή του 45χρονου Ιταλού:

Τι έχει ισχυριστεί ως τώρα ο 45χρονος που προσήχθη

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Αρχές προσπαθούσαν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, ενώ μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο άνδρας παρέμενε μέσα στο διαμέρισμα και αρχικά φέρεται να υποστήριξε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν γνώριζε τη γυναίκα. Ωστόσο, και οι δύο έφεραν σημάδια στο σώμα τους, στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί βίαιο περιστατικό μεταξύ τους πριν από την πτώση.

Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα από την Αιθιοπία, να είχε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας ή εξάρτηση από ουσίες, που την οδήγησαν σε αυτές τις ενέργειες, που τελικά προκάλεσαν το θάνατό της.

«Ξύπνησα από τις κραυγές»

Μάρτυρας που διέμενε στον ίδιο όροφο μίλησε στη «Ζούγκλα» για το τραγικό περιστατικό:

«Ξύπνησα λίγο μετά τις 4:20 τα ξημερώματα από κραυγές. Άκουσα τζαμαρία να σπάει. Η γυναίκα κάτι μουρμούριζε, άκουσα λέξεις στα αγγλικά, κάτι σαν «I am sorry, come back». Ένας άνδρας επίσης φώναζε, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, ούτε τους έχω ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθουν στο φως περισσότερα στοιχεία, που θα βοηθήσουν στο να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση.