Βίντεο και φωτογραφίες «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Νέες πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της γυναίκας από την Αιθιοπία, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής (17/04).

Η 30χρονη είχε μεταβεί στο διαμέρισμα στην οδό Κολοκοτρώνη 62, αφού είχε κλείσει ραντεβού με 45χρονο Ιταλό, μέσω εφαρμογής γνωριμιών και φέρεται να έπεσε από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Τις Αρχές κάλεσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ξύπνησε από τις κραυγές της κατά τις τέσσερις τα ξημερώματα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 45χρονος με τον οποίο βρισκόταν μαζί η 30χρονη, προσήχθη από την αστυνομία και ανακρίνεται για την υπόθεση.

Ο άνδρας βρισκόταν στην χώρα μας για τουρισμό και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο Airbnb, δεν άνοιξε την πόρτα. Στη συνέχεια κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη, κατάφεραν οι Αρχές να μπουν στο κατάλυμα.

Μέχρι στιγμής, ο Ιταλός έχει ισχυριστεί ότι τσακώθηκαν και η γυναίκα του επιτέθηκε, στη συνέχεια κατά τα λεγόμενα του «ανέβηκε στον από πάνω όροφο και έπεσε».

Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκδορές στα πρόσωπά τους, οι οποίες πιθανότατα να προκλήθηκαν από τσακωμό.

«Ξύπνησα από τις κραυγές»

Μάρτυρας που διέμενε στον ίδιο όροφο μίλησε στη «Ζούγκλα» για το τραγικό περιστατικό:

«Γύρω στις 4:20 ξυπνάω από κραυγές έξω στο δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 ξημερώματα, οι κραυγές μεταφέρονται στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, έξω από το διαμέρισμα μου στον τρίτο όροφο. Πρόκειται για τσακωμό ενδεχομένως, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη» είπε.

«Ειδοποιώ εγώ την αστυνομία, η οποία κατέφθασε γύρω στα 10-15 λεπτά αργότερα, γύρω στις 4:50. Λίγο πριν καταφθάσει η αστυνομία, αφού άκουσα τις κραυγές της γυναίκας στα αγγλικά για πολλή ώρα, αλλά και μια μουρμούρα του άντρα – δε γνωρίζω ποιοι είναι οι δύο – άκουσα μέσα από το δωμάτιό μου ένα πολύ δυνατό σπάσιμο του τζαμιού, το οποίο υπέθεσα πως είναι η τζαμαρία έξω από το δωμάτιό μου στο διπλανό σύμπλεγμα διαμερισμάτων. Δεν ήταν αυτή η τζαμαρία. Ήταν μια τζαμαρία στον 4ο όροφο, οπότε το τελευταίο πράγμα που άκουσα ήταν τζάμι να σπάει και μετά νεκρική σιωπή. Μετά κατέφθασε η αστυνομία και τους ενημέρωσα τι άκουσα», προσέθεσε.

«Δεν άκουσα να ζητάει βοήθεια η γυναίκα, αλλά άκουσα να τον παροτρύνει να της ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα στο διαμέρισμα μάλλον» είπε.

