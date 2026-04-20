Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4) , ότι σκότωσαν τρεις άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

«Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το πλοίο κινείτο σε γνωστές διαδρομές ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε δραστηριότητες εμπορίου ναρκωτικών. Κατά την επιχείρηση, τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε» ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική.

Την ανάρτηση συνόδευε βίντεο, στο οποίο καταγράφεται το φονικό χτύπημα.

