Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί ανάμεσα σε ομάδα αντιεξουσιαστών και μέλη των ΕΑΑΚ.

Oι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο πριν τις δέκα το πρωί όταν η ομάδα των αντιεξουσιαστών εισέβαλε στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με ρόπαλα και σπρέι πιπεριού και επιτέθηκε στα μέλη των ΕΑΑΚ.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αρχικά έξω από την Πολυτεχνική Σχολή, ενώ άνδρες των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν και στο εσωτερικό του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν ελαφρά 7 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

