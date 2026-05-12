Eurovision 2026: Ο λόγος που θα εμφανιστούν δύο… Αkyles πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό», πρόκειται για ένα από τα σκηνικά ευρήματα που σχεδίασε ο Φωκάς Ευαγγελινός για την ελληνική αποστολή.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που ο τηλεοπτικός φακός δείχνει τον Akyla να εισέρχεται στο τρίτο δωμάτιο του σκηνικού, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για τον ίδιο, αλλά για σωσία του. Εκείνη ακριβώς την ώρα, ο πραγματικός Akylas κινείται εκτός πλάνου, ανεβαίνοντας τις σκάλες που οδηγούν στην οροφή του σκηνικού, από όπου συνεχίζεται η εμφάνιση.

Το συγκεκριμένο τρικ έχει σχεδιαστεί ώστε η μετάβαση από το ένα σημείο της σκηνής στο άλλο να γίνει χωρίς διακοπή και χωρίς να αντιληφθεί το κοινό την αλλαγή θέσης του τραγουδιστή, δημιουργώντας μια κινηματογραφική αίσθηση στην ελληνική συμμετοχή.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή του ANT1, αυτή η λεπτομέρεια πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από πολλούς κατά τις πρώτες πρόβες, παρότι αποτελεί βασικό στοιχείο της σκηνικής παρουσίασης του «Ferto».

govastiletto.gr – Akylas: Τι σημαίνει η κίνηση που κάνει με τα δάχτυλα στην εμφάνισή του στη Eurovision