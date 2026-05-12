Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός πήραν εξιτήριο, το απόγευμα της Δευτέρας, 11 Μαΐου, μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, από το μαιευτήριο και αναχώρησαν για το σπίτι τους.

Η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε, μάλιστα, στην εκπομπή «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, έξω από το μαιευτήριο.

Αρχικά, η Άννα Πρέλεβιτς είπε: «Ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή 20 μέρες. Όλη μέρα κλαίω από τη χαρά μου. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, μετά τη μέρα της γέννησης των κοριτσιών. Την πρώτη φορά που τις πήρα αγκαλιά έκλαιγα. Δε το πίστευα. Άκουγα τόσα χρόνια τις φίλες μου που είναι μαμάδες, και έλεγαν για τα παιδιά τους, και δε καταλάβαινα πώς γίνεται να αγαπήσεις ένα πλάσμα από τη πρώτη στιγμή που θα το δεις. Κι εγώ όταν τις είδα, ένιωσα αυτή την απίστευτη αγάπη, λες και τις έχω ήδη 100 χρόνια μαζί μου», και πρόσθεσε για την επικοινωνία που είχε με τον πατέρα της, Μπάνε Πρέλεβιτς: «Ο μπαμπάς έκλαψε όταν με είδε. Τον πήραμε με facetime μέσα από την αίθουσα τοκετού. Συγκινήθηκε. Δεν τον έχω ξαναδεί τόσο συγκινημένο».

Για το γεγονός ότι οι δίδυμες κόρες της έπρεπε να μείνουν για περίπου 20 μέρες στη θερμοκοιτίδα, η Άννα Πρέλεβιτς είπε: «Πολύ δύσκολο. Για περίπου 7-8 μέρες δε μπορούσα να τις ακουμπήσω, μόνο να τις βλέπουμε μπορούσαμε. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Ήξερα ότι είναι θέμα χρόνου, δεν έχασα ποτέ τη θετική μου διάθεση. Είμαι πολύ χαρούμενη».

Η ίδια πρόσθεσε: «Όλοι μας ρωτάνε για τα ονόματα. Έχουμε κάποια στο τραπέζι, αλλά δεν έχουμε καταλήξει. Τώρα που θα τις πάρουμε σπίτι, λέγαμε να δούμε λίγο τις προσωπικότητας και θα καταλήξουμε σε κάποια από τα ονόματα που έχουν σκεφτεί. Η μαμά και η πεθερά μου είναι πολύ χαλαρές με αυτό, μας είπαν να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

Όσο για τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό ανέφερε: «Ο σύζυγός μου είναι βράχος δίπλα μου. Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα του κόσμου».

govastiletto.gr – Άννα Πρέλεβιτς – Νικήτας Νομικός: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τις δίδυμες κόρες τους