Στο σπίτι τους με τις δίδυμες κόρες τους επέστρεψαν το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός. Το ζευγάρι, που είχε γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη μόλις δύο μήνες πριν, κράτησε τη γέννηση κρυφή για 18 ημέρες, κάνοντας την επίσημη αποκάλυψη ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας.

Τα κορίτσια ήρθαν στον κόσμο λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, όπως συμβαίνει συχνά στις περιπτώσεις διδύμων.

Όλες αυτές τις ημέρες η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μοιραστεί τη χαρά της ανήμερα της γιορτής της μητέρας.

Η ανάρτηση της Άννας Πρέλεβιτς στο Instagram.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία που δημοσίευσε το Ιασώ ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι. Πλέον το ζευγάρι επιστρέφει σπίτι του και είναι έτοιμο να απολαύσει το νέο κεφάλαιο της ζωής του.

Να θυμίσουμε η Άννα Πρέλεβιτς παντρεύτηκε με τον Νικήτα Νομικό στις 27 Μαΐου 2023 έπειτα από δυο χρόνια σχέσης, ενώ τον Μάρτιο του 2026 ανακοίνωσαν ότι θα γίνουν γονείς. Η ίδια σε συνέντευξή της εξομολογήθηκε ότι πριν από αυτή την εγκυμοσύνη είχε βιώσει και μια αποβολή.

