Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, η super viral «γοργόνα του TikTok» με τη μαγευτική φωνή και μια από τις πιο επιδραστικές και δημοφιλείς YouTubers, συνεχίζει δισκογραφικά με το «Ντέρτι» που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το «Ντέρτι», που έρχεται μετά το επιτυχημένο «Πες Και Θα ‘Ρθω», είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει urban και παραδοσιακά ελληνικά μουσικά στοιχεία, με ευρηματικούς στίχους και το μοναδικό ταπεραμέντο της Χρυσηίδας Γκαγκούτη.

Το «Ντέρτι» μεταφέρεται στο YouTube μέσα από ένα video γεμάτο ιδιαίτερο χιούμορ και ανατρεπτικό φινάλε. Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ντύνεται νύφη τιμώντας τα ήθη και τα έθιμα, ωστόσο, μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τον γαμπρό, τον παπά και τους καλεσμένους μπροστά στην εκκλησία…

Στο video συμμετέχουν οι Konnie Metaxa, Φάνης Λαμπρόπουλος, Βασίλης Φορτούνης και Γιάννης Κατινάκης, ενώ τη σκηνοθεσία έκανε ο Nerom που υπογράφει επίσης τη μουσική και τους στίχους.

Βρείτε το «Ντέρτι» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ Derti

govastiletto.gr – Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Μαγεύει» με το viral single της «Πες και θα ‘ρθω»