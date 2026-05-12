Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, με την αυτοκτονία δύο κοριτσιών 17 ετών, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον τόσο στο σημείωμα που άφησαν πίσω τους, όσο και στις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο 17χρονες ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, και λίγο αργότερα, έπεσαν μαζί στο κενό, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η μία από τις δύο κοπέλες μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Το σημείωμα που βρέθηκε

Καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες των Αρχών θεωρείται το σημείωμα που φέρονται να άφησαν πίσω τους οι δύο ανήλικες πριν από την πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χειρόγραφο μήνυμα απευθύνονται στους δικούς τους ανθρώπους γράφοντας: «Συγγνώμη, σας αγαπάμε».

Το εύρημα εξετάζεται ήδη από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, οι οποίοι προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι οδήγησε τα δύο κορίτσια σε αυτή την πράξη.

Στο μικροσκόπιο το περιβάλλον των κοριτσιών

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των δύο μαθητριών, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από συγγενείς, φίλους και συμμαθητές τους.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα και τη δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας πιθανές ενδείξεις ή μηνύματα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Γείτονας: «Άκουσα μακρόσυρτες κραυγές και έναν δυνατό θόρυβο»

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών βρέθηκαν μαζί στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας, περιγράφει στην κάμερα της «Ζούγκλας» αυτόπτης μάρτυρας:

«Ήμουν στο γραφείο μου και κατά τις 12 ακούστηκε ένας μακρόσυρτος θόρυβος και δυνατά επιφωνήματα “ααααα!” και μετά ένας πολύ δυνατός κρότος. Κοίταξα, και ήταν δύο κοπέλες κάτω χτυπημένες. Πήρα το ΕΚΑΒ και κατέβηκα κάτω με γείτονες. Η μία κοπέλα ανέπνεε, η άλλη δεν ανέπνεε καθόλου», λέει ο Στέφανος Παταγιάννης, ελεύθερος επαγγελματίας.

«Είδα μία κυρία και ένα παλικάρι να κατεβαίνουν. Το παλικάρι ήταν ο αδερφός της κοπέλας», συμπληρώνει ο ίδιος.

Όπως ανέφερε επίσης ο Στέφανος Παταγιάννης: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

Πληροφορίες που ήρθαν υπόψη της «Ζούγκλας» αναφέρουν πως τα κορίτσια άφησαν στο σπίτι τους σημείωμα αυτοκτονίας, χωρίς ακόμη να είναι γνωστό το τι ακριβώς έγραφε και αν ανέφερε τους λόγους που τα οδήγησε να πηδήξουν στο κενό.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Ηλιούπολη

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 12/5, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 15, στην Ηλιούπολη, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου έμενε η μία από αυτές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για αρκετή ώρα. Οι διασώστες επιχείρησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στα δύο ανήλικα κορίτσια, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ένα από τα δύο θύματα παρουσίαζε αρχικά σημάδια ζωής.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενείς, κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.