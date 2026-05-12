Ελεύθερα αφέθηκαν τα 39 άτομα που είχαν προσαχθεί από την ΕΛΑΣ μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις δέκα το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών είχε επιτεθεί σε μέλη των ΕΑΑΚ στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 7 άτομα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ένας 20χρόνος φέρει κάταγμα και θα παραμείνει για νοσηλεία.

Την ίδια ώρα διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση και για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία πρωτοδικών.