Αίσια τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων στον ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς οι δύο πεζοπόροι που αναζητούσαν ΕΜΑΚ και ΕΛΑΣ βρέθηκαν ζωντανοί.

Καθώς αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους πεζοπόρους, έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξε κατάσταση ανάγκης, αλλά αδυναμία επικοινωνίας, πιθανότατα λόγω της περιοχής κι έτσι υπό αυτές τις συνθήκες η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, 28 και 29 ετών, ενημέρωσαν νωρίτερα τις αρχές, ότι βρίσκονται σε πορεία κατάβασης, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από την περιοχή «Γκόλνα», χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος εγκλωβισμός ή να έχουν διατρέξει κίνδυνο. Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η ανησυχία της μητέρας ενός εκ των ορειβατών που ανέφερε αδυναμία επικοινωνίας με τον γιο της, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της

