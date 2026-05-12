Ο Γιάννης Μαλούχος υπήρξε ένας από εκείνους τους ηθοποιούς που δεν χρειάστηκαν ποτέ μεγάλους πρωταγωνιστικούς ρόλους για να μείνουν αξέχαστοι στο κοινό. Με τη ζεστή παρουσία, την ευγένεια και τη φυσικότητά του, κατάφερε να γίνει κομμάτι της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και να αγαπηθεί όσο λίγοι δευτεραγωνιστές της γενιάς του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατό του, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με σκηνές από αγαπημένες ταινίες, συνοδεύοντάς το με λόγια γεμάτα σεβασμό και νοσταλγία:

«Ευγενικός, προσιτός και πάντα χαμογελαστός, ο Γιάννης Μαλούχος υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους δευτεραγωνιστές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου».

Γεννημένος στη Δημητσάνα, βίωσε δύσκολα παιδικά χρόνια, όμως η αγάπη του για το θέατρο έγινε η δύναμη που καθόρισε τη ζωή του. Η στιγμή που παρακολούθησε τον Βασίλης Λογοθετίδης στην παράσταση «Οι Γερμανοί Ξανάρχονται» στο θέατρο REX στάθηκε καθοριστική για την πορεία του. Σπούδασε στη σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη και ακολούθησε μια σημαντική διαδρομή στο θέατρο, στον κινηματογράφο και αργότερα στην τηλεόραση.

Η συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ χάρισε στο κοινό μερικές από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές στιγμές, ενώ η πολυετής παρουσία του στο ΚΘΒΕ απέδειξε το εύρος και την ποιότητα του ταλέντου του. Παρά τις δυσκολίες της ζωής και το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε το 1979, δεν έχασε ποτέ την αξιοπρέπεια, τη σεμνότητα και την αγάπη του για την τέχνη.

Τα τελευταία χρόνια έζησε στη Θεσσαλονίκη, μακριά από τη δημοσιότητα, διατηρώντας όμως πάντα τη θέση του στη μνήμη του κόσμου.

Ο Γιάννης Μαλούχος έφυγε από τη ζωή στις 12 Μαΐου 2024, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία και εικόνες που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να συγκινούν το ελληνικό κοινό.

