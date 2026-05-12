Αδιανόητη είναι η τραγωδία που συνέβη στην Ηλιούπολη, με τα δύο 16χρονα κορίτσια που έπεσαν στο κενό από μπαλκόνι.

Ήδη το ένα κορίτσι έχει ήδη χάσει τη ζωή του, ενώ το άλλο να δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΚΑΤ, καθώς είναι πολυτραυματίας.

Ακόμη πιο αδιανόητη, όσο και απίστευτη, είναι η αιτία που φέρεται να οδήγησε τα δύο κορίτσια να προβούν σε αυτή την απονενοημένη πράξη, καθώς, όπως αποκαλύπτεται, στο σημείωμα που άφησε πίσω του το ένα κορίτσι, όλα έγιναν για τον φόβο των Πανελλήνιων εξετάσεων…

Το σημείωμα των κοριτσιών

Σύμφωνα με το MEGA, το ένα κορίτσι άφησε πίσω του ένα σημείωμα στους γονείς της, γράφοντας:

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος.

Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά.

Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.

Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω.

Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».