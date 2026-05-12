Σοκ έχει προκαλέσει στον Άγιο Δομίνικο ο σοβαρός τραυματισμός του παίκτη του «Survivor» Σ. Φ. ενώ βρισκόταν στη θάλασσα για ψαροντούφεκο, εκτός διαδικασίας γυρισμάτων και διαγωνισμού.

Ο 22χρονος παίκτης των «Μπλε» υπέστη βαρύτατα τραύματα στα πόδια, όταν χτυπήθηκε από σκάφος στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του ριάλιτι «επιβίωσης».

Οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί ήταν παίκτες του τουρκικού «Survivor», οι οποίοι έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν, ειδοποιώντας παράλληλα τις αρχές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μάνος Μαλλιαρός στο άκουσμα της είδησης κατέρρευσε ψυχολογικά μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό και χρειάστηκε επίσης ιατρική υποστήριξη, παραμένοντας υπό παρακολούθηση.

Το κλίμα στον Άγιο Δομίνικο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά βαρύ, με παίκτες και μέλη της παραγωγής να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη στους συμμετέχοντες.

Την ίδια στιγμή, το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος «Adrien III» επέστρεψε στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου Walker Nathan Polanco Morales, το τουριστικό σκάφος κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα όταν παρέσυρε τον Σ.Φ. ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης.

Ο τραυματισμός του θεωρείται εξαιρετικά σοβαρός, καθώς υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του Εθνικού Συστήματος Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας διερευνούν πλέον τα ακριβή αίτια του περιστατικού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της συνέχισης του «Survivor», καθώς προτεραιότητα όλων αποτελεί η πορεία της υγείας του 22χρονου Έλληνα και η ψυχολογική κατάσταση των παικτών.

Διακόπηκε η τηλεοπτική μετάδοση και η συνέχεια του reallity

Τη Δευτέρα 11/5, λίγο πριν από την προγραμματισμένη προβολή του επεισοδίου, ο σταθμός Του ΣΚΑΪ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι συμμετέχων στο ριάλιτι υπέστη σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στον Άγιο Δομίνικο.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ:

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του “Survivor” στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του “Survivor” γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

Ανακοίνωση από την Acun Medya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».