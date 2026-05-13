Κομπίνα με… έσοδα άνω των 450.000 ευρώ είχε στήσει στην Κομοτηνή μία εξαμελής σπείρα.

Μετά από αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τα δύο αρχηγικά μέλη σε οικισμό της Λάρισας, ενώ συνελήφθησαν τρία ακόμα μέλη στην Κομοτηνή και ένα σε περιοχή του Έβρου.

Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τρεις κάμερες καταγραφής και πλήθος εγγράφων. Κατασχέθηκαν, επίσης, τρία οχήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, και όπως προέκυψε από πολύμηνη έρευνα, οι δράστες από το 2023 έως τον φετινό Μάιο, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Ο «αρχηγός» και η «υπαρχηγός» φέρονται να είχαν ιδρύσει εταιρεία (εκπαιδευτικό κέντρο), εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τα άλλα τέσσερα μέλη.

Από κοινού, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανήλικων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις «voucher» των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές.

Η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής (2023-2026), σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ανέρχεται σε ποσό άνω των 450.000 ευρώ.