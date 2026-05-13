Τη ζωή του έχασε χθες ένα βρέφος 7 μηνών, έπειτα από σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Το μωρό βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές με την οικογένειά του, όταν παρουσίασε συμπτώματα και οι Ολλανδοί γονείς του το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έπασχε από λοίμωξη του αναπνευστικού, συγκεκριμένα βρογχίτιδα.

Λόγω του βεβαρημένου ιατρικού ιστορικού και των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε εκ γενετής, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο.

Εκεί, οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο το βρέφος δεν τα κατάφερε και κατέληξε στο νοσοκομείο.