Μόνο τον Αύγουστο, οι υγειονομικές αρχές κατέγραφαν περίπου 40 περιστατικά την ημέρα, ενώ τον Σεπτέμβριο ο αριθμός παρουσιάζει πτώση και διαμορφώνεται πλέον σε περίπου 30 ημερήσια κρούσματα.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο λοιμωξιολόγος του Νοσοκομείου Ρόδου, Στέλιος Καραταπάνης, τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής προσέλευσης στα επείγοντα, επιβαρύνοντας σημαντικά τη λειτουργία του νοσοκομείου σε μια περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Μείωση των κρουσμάτων τον Σεπτέμβριο

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου καταγράφεται μείωση περίπου 20% στα περιστατικά, με τις ημερήσιες επισκέψεις για γαστρεντερίτιδα να έχουν υποχωρήσει στις περίπου 30.

Οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν δείχνουν σύνδεση της έξαρσης με το νερό ή τα λύματα, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Αντίθετα, σύμφωνα με τον λοιμωξιολόγο, τα στοιχεία παραπέμπουν σε ιογενή λοίμωξη και συγκεκριμένα σε έναν ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό που προκαλεί γαστρεντερίτιδα.

Η μετάδοση του ιού είναι εύκολη και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μολυσμένων επιφανειών και τροφίμων, αλλά και μέσω στενής επαφής μεταξύ ανθρώπων.

Ήπια τα περισσότερα περιστατικά

Παρά τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, στην πλειονότητά τους τα περιστατικά είναι ήπια και αντιμετωπίζονται με παραμονή στο σπίτι για δύο έως τρεις ημέρες.

Σε νοσηλεία χρειάστηκε να υποβληθούν κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, τα οποία εμφάνισαν αφυδάτωση ή άλλες επιπλοκές εξαιτίας της λοίμωξης.

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των κανόνων υγιεινής, με έμφαση στο σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, ειδικά σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένος συγχρωτισμός.

Παράλληλα, συστήνεται αυξημένη προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά, καθώς η κυκλοφορία του ιού και η μετάδοσή του στο νησί παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.