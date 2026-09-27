Με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στα συντρίμμια της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, καθώς οι έξι αγνοούμενοι ανασύρθηκαν νεκροί. Πλέον, με την ολοκλήρωση της τιτάνιας επιχείρησης απεγκλωβισμού, το βάρος των Αρχών μετατοπίζεται πλήρως σε δύο άξονες: αφενός στην αποκρυπτογράφηση των σεναρίων που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη και αφετέρου στις κρίσιμες εξελίξεις που δρομολογούνται τη Δευτέρα (28/9), οπότε και ξεκινούν οι ενδελεχείς έλεγχοι στατικότητας στα σοβαρά πληγέντα κτίρια της περιοχής.

Το επικρατέστερο σενάριο – Η διαρροή στον δεύτερο όροφο

Από τη συλλογή των πρώτων στοιχείων, το σενάριο που προκρίνεται ως το πιο πιθανό είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Ήταν, άλλωστε, το μοναδικό διαμέρισμα με ενεργή παροχή, καθώς η αντίστοιχη του πρώτου ορόφου είχε διακοπεί από το 2021.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, το φυσικό αέριο, που χρησιμοποιούνταν για θέρμανση και μαγείρεμα, διέρρευσε πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας, συγκεντρώνοντας εκρηκτικό μείγμα που άγγιξε το 15% στον χώρο. Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και εγκλωβίζεται στα ψηλότερα σημεία, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο μοιραίος σπινθήρας ίσως προκλήθηκε το πρωί, όταν η 78χρονη ιδιοκτήτρια άναψε το φως του μπάνιου (η σορός της βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα).

Από τις έρευνες τείνουν να αποκλειστούν τα σενάρια διαρροής από φιάλη προπανίου (δεν βρέθηκε κάποια), καθώς και η διαρροή από το εξωτερικό δίκτυο ή από διπλανό κτήριο. Η κατεύθυνση του ωστικού κύματος προς τα πάνω επιβεβαιώνει την παρουσία φυσικού αερίου και όχι υγραερίου (το οποίο συσσωρεύεται χαμηλά).

Τη θεωρία αυτή ενισχύει και ο καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Δημήτρης Καρύδης, αναλύοντας τα σημάδια στο διπλανό οίκημα: «Αυτό σημαίνει ότι η έκρηξη στο κτήριο για το οποίο συζητούμε έγινε στον δεύτερο όροφο». Όπως εξήγησε, η παλαιότητα της κατασκευής, με απουσία οπλισμένου σκυροδέματος και παρουσία μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων, οδήγησε στην ολοκληρωτική κατάρρευση, σε αντίθεση με τα σύγχρονα κτήρια που παραμορφώνονται αλλά στέκονται.

Επικίνδυνα κτήρια και αυτοψίες της Πολεοδομίας

Η Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, χαρακτηρίζεται ως «ημέρα μηδέν» για τη γειτονιά της Πλάκας. Κλιμάκια της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων αναλαμβάνουν τους αναλυτικούς ελέγχους στατικότητας, καθώς η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Δύο παρακείμενα κτήρια έχουν ήδη κριθεί μη κατοικήσιμα, ενώ ρωγμές έχουν εντοπιστεί και σε κτίσμα απέναντι από τα χαλάσματα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης, δηλώνοντας: «Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα». Αναφερόμενος στο απέναντι κτήριο σημείωσε: «Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα», επισημαίνοντας παράλληλα για τις έρευνες στα συντρίμμια πως «κάθε εύρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό» και πως «το ζητούμενο είναι να τελειώσει εδώ η διαδικασία από τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, για να έχουμε όλα τα δεδομένα».

Για τις προσπάθειες απομάκρυνσης των μπάζων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, εξήγησε ότι χρησιμοποιούνται μέθοδοι «αδιατάρακτης κοπής» για να μην προκληθεί περαιτέρω αστάθεια, τονίζοντας: «Πρόκειται για μια αργή αλλά απολύτως ελεγχόμενη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε συνεχή συνεννόηση και υπό τις οδηγίες της Πυροσβεστικής». Ξεκαθάρισε επίσης για το δίκτυο αερίου: «Δεν έχει να κάνει με το εξωτερικό δίκτυο. Προφανώς εδώ έχουμε αστοχία στην κατασκευή του δικτύου στο εσωτερικό του κτηρίου».

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ οι 10 πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζουν τη συλλογή σωληνώσεων και μετρητών.

Τα έξι πρόσωπα της τραγωδίας

Τα ονόματα των έξι ενοίκων επιβεβαιώνουν το μέγεθος του δράματος. Στο Airbnb του πρώτου ορόφου διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι (οι τρεις αλβανικής καταγωγής), οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές. Πρόκειται για τα αδέλφια Φλορίν και Φλορίντα Χότζα και τους συζύγους τους. Η Φλορίντα και ο Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ βρίσκονταν στο ταξίδι του μέλιτος, ενώ η σύζυγος του Φλορίν, Έρις Τσάνι, διένυε τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Στον δεύτερο όροφο, κάτω από τα συντρίμμια βρέθηκαν η 78χρονη Ελληνίδα Αθηνά Παπαπρέσκου και ο 77χρονος Βρετανός σύζυγός της, Έντμοντ Χινγκς.

Καμία προηγούμενη καταγγελία για οσμή

Αναφορικά με φήμες για προειδοποιητικά σημάδια, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ήταν κατηγορηματικός: «Πριν από την έκρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή». Πρόσθεσε ότι, λόγω των αναφορών που προέκυψαν εκ των υστέρων, «ζητήθηκε, και προσήλθαν στο σημείο, υπάλληλοι της εταιρείας enaon EDA, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση».

Όπως κατέληξε ο κ. Βαθρακογιάννης, όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από την Πυροσβεστική τίθενται στη διάθεση της Δικαιοσύνης, καθώς «οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας».