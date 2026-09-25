Επτά χρόνια μετά το τραγικό απόγευμα της 31ης Ιουλίου 2019, όταν δύο αδελφές από τη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους στην πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στη Ρόδο, η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου. Το δικαστήριο έκρινε ένοχους και τους πέντε κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως, επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή.

Η διαφοροποίηση της ποινής σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου —το οποίο είχε επιβάλει φυλάκιση 3 ετών με αναστολή— οφείλεται στην αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Οι κατηγορούμενοι και οι νομικές εκπροσωπήσεις

Στο εδώλιο βρέθηκαν ο ναυαγοσώστης, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ένα ακόμη μέλος του. Παρά τους διαφορετικούς ρόλους τους στη διοίκηση και τη λειτουργία της μονάδας, η κατηγορία τους απέδωσε από κοινού ευθύνη για παραλείψεις που κρίθηκαν αναγκαίες για την αποτροπή του μοιραίου. Τους κατηγορούμενους και την εταιρεία εκπροσώπησε ο δικηγόρος Άκης Δημητριάδης, ενώ την οικογένεια των θυμάτων, που παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας, εκπροσώπησε ο δικηγόρος Κώστας Ταμπάκης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το χρονικό αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν εκείνη την ημέρα. Η γαλλική οικογένεια, αφού γευμάτισε στις 14:00 και αναπαύθηκε για μία ώρα, μετέβη στον χώρο της δεύτερης πισίνας του ξενοδοχείου. Μεταξύ 17:15 και 18:00, οι δύο κόρες εισήλθαν στο τμήμα ενηλίκων της υδατοδεξαμενής, όπου έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό λόγω εισρόφησης ύδατος.

Ο πνιγμός της πρώτης κοπέλας διαπιστώθηκε μεταξύ 18:00 και 18:20 από λουόμενους, οι οποίοι την εντόπισαν ανάσκελα σε βάθος 1,20 μέτρων. Την ανέσυραν και της παρείχαν πρώτες βοήθειες χωρίς αποτέλεσμα. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 18:21, έφθασε λίγο μετά τις 18:35 και μετέφερε τη 17χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου στις 18:50 διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την ίδια ώρα, στις 18:40, λουόμενοι μαζί με τον αδελφό των θυμάτων εντόπισαν τη δεύτερη κοπέλα στον πυθμένα της ίδιας πισίνας, στο σημείο με το μεγαλύτερο βάθος (2,90 μέτρα). Παρά την ανάσυρσή της από τον ναυαγοσώστη, ήταν ήδη αργά.

Το ζήτημα της επιτήρησης και οι ευθύνες

Το κεντρικό σημείο της αντιδικίας εστιάστηκε στο μεγάλο χρονικό διάστημα που τα δύο κορίτσια παρέμειναν στο νερό χωρίς να γίνουν αντιληπτά, αλλά και στο γεγονός ότι η δεύτερη αδελφή ανασύρθηκε περισσότερο από 20 λεπτά μετά την πρώτη. Η πλευρά των θυμάτων υποστήριξε ότι ο ναυαγοσώστης ήταν απών κατά την ανάσυρση και την ανάνηψη της πρώτης κοπέλας, θέτοντας ζήτημα συνολικής απουσίας συνεχούς επιτήρησης και τήρησης των κανόνων ασφαλείας. Όσον αφορά τα διοικητικά στελέχη, η ευθύνη επικεντρώθηκε στο αν είχαν μεριμνήσει για την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση της επιτήρησης σε μια πισίνα αυξημένου βάθους.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης και η ετυμηγορία

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση της ξενοδοχειακής εταιρείας προέβαλε ότι το ξενοδοχείο διέθετε όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, επαρκή σήμανση και αναγραφή των βαθών. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα δύο κορίτσια δεν γνώριζαν κολύμπι, ότι εισήλθαν σε πισίνα που δεν είχαν ξαναεπισκεφθεί χωρίς την επίβλεψη των γονέων τους και ότι είχαν καταναλώσει φαγητό στον χώρο της πισίνας πριν κολυμπήσουν.

Το Εφετείο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για πλήρη απαλλαγή των κατηγορουμένων, αποδέχθηκε ωστόσο το ελαφρυντικό που οδήγησε στη μείωση των ποινών, κλείνοντας έτσι το δευτεροβάθμιο κεφάλαιο μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την κοινή γνώμη σε Ελλάδα και Γαλλία.