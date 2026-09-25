Νέο γραπτό μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη προς την Ιωάννα Γάκα, που έστειλε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί, μία ημέρα πριν μεταβεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι για να υποβληθεί στην πρώτη από τις συμφωνηθείσες θεραπείες, ήρθε στην επιφάνεια.

Ο τραγουδιστής είχε συμφωνήσει να υποβληθεί σε μία υδροθεραπεία και δύο θεραπείες πλασμαφαίρεσης, ενώ είχε προγραμματιστεί και μία συνεδρία με τον υπνοθεραπευτή.

Το πρώτο SMS που έχει βγει στη δημοσιότητα ήταν αυτό στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης ζητούσε διευκρινίσεις για την προγραμματισμένη θεραπεία ρωτώντας: «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 έως 6.000 ευρώ;»

Η συνέχεια της γραπτής συνομιλίας αποκαλύπτει πως ο τραγουδιστής άρχισε να υποψιάζεται την γιατρό για το συγκεκριμένο πόσο και οργισμένος, της απάντησε:

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, έξι ή τρεις χιλιάδες; Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία, πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.»

Την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση ζήτησε σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής.

Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι αρχές στοχεύουν στη δικογραφική καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων και των μηνυμάτων, καθώς και στον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου και της διάρκειάς τους. Το σχετικό βούλευμα του συμβουλίου αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Δε θα καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης οι δύο γιατροί

Οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί δε θα καταθέσουν τελικά προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Η προθεσμία να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εκπνέει σήμερα. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους περιμένει να προχωρήσει η ανάκριση με νέο αποδεικτικό υλικό και δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του ιατρού με ηλεκτρονική κατ’οίκον επιτήρηση (βραχιολάκι).

«Ψευδής η κατάθεση της νοσηλεύτριας, για να καλύψει τον γιατρό», δήλωσε ο Λυκούδης

Την οργή του εξέφρασε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας για την υπόθεση του τραγουδιστή, η οποία πλέον έχει περάσει στα χέρια του ανακριτή.

«Προΐσταται πια ο ανακριτής όλων των ανακριτικών ερευνών. Το κατηγορητήριο σε επίπεδο προσώπων και κατηγοριών είναι αποκλειστική ευθύνη του ανακριτή και δεν έχει να κάνει με την Αστυνομία».

«Χαρακτηρίζω ψευδή τη χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης. Ο χρόνος που δόθηκε είναι ύποπτος, μία ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία άσκησης προσφυγής αποφυλάκισης του γιατρού. Η κατάθεση είναι υποβολιμαία, καθοδηγούμενη και έγινε αποκλειστικά για την υπεράσπιση του γιατρού».

«Όποιος δεν πει την αλήθεια σε αυτή την υπόθεση θα καθίσει στο σκαμνί, όχι μόνο για ψευδή κατάθεση αλλά για υπόθαλψη εγκληματία και τυχόν συνέργεια. Τους έδωσα την ευκαιρία να πουν την αλήθεια και δεν θέλουν να την πάρουν».

«Έχω εντολή από την οικογένεια να σταθώ αρωγός στην ανάδειξη της αλήθειας. Η οικογένεια δεν έχασε τον καλλιτέχνη, έχασε τον άνθρωπό της, το παιδί της και τον αδελφό της. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος. Θέλει το αυτονόητο: να αναδειχθεί τι έγινε και να πληρώσουν όσοι φταίνε».