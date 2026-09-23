Μία σημαντική αποκάλυψη για τα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο του ιατρείου των προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκύπτει μέσα από τις καταθέσεις των ίδιων των εργαζομένων.

Υπάρχει στο χώρο και 5η εργαζόμενη, η οποία όμως δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κατάθεση στις Αρχές, και αυτό ήδη προκαλεί πολλά ερωτηματικά και κυρίως τι ακριβώς γνωρίζει για το μοιραίο μεσημέρι, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι περιμένει την κλήση για να καταθέσει και τα όσα έχει να πει έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Πρόκειται για την Θ.Ε. η οποία είναι νοσηλεύτρια, και το μόνο που προσδιορίζεται μέχρι στιγμής είναι η παρουσία της στο γραφείο της γιατρού, για να καθαρίσει με τις υπόλοιπες εργαζόμενες, λίγα λεπτά μετά την μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ.

Την παρουσία της στο χώρο επιβεβαιώνουν όπως αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», όχι μία, αλλά δύο εργαζόμενες.

Συγκεκριμένα η απογευματινή γραμματέας κατέθεσε:

«Ο χώρος καθαρίστηκε από μένα, την Λ.Α., την Γ.Μ και τη Θ.Ε που είναι νοσηλεύτριες».

Ενώ η τεχνολόγος εργαστηρίων του γραφείου είπε:

«Στο δωμάτιο εισήλθαμε όλες οι νοσηλεύτριες. Εγώ, η Λ.Α και η Θ.Ε και καθαρίσαμε όπως κάνουμε κάθε φορά μετά από οποιαδήποτε θεραπεία».

Οι άλλες τέσσερις εργαζόμενες έχουν δώσει ήδη καταθέσεις με την 5η όμως να … «αγνοείται»

Το ραντεβού σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού

Όπως προκύπτει, η αντίστροφη μέτρηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκινά ουσιαστικά δύο ημέρες πριν το θάνατό του, όταν συναντά τρία άτομα σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού. Πρόκειται για έναν επιχειρηματία, μία συνεργάτη του επιχειρηματία και τον υπνοθεραπευτή.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ενόψει και των εμφανίσεων του και νιώθοντας τον εαυτό του καταπονημένο, δέχεται να συναντήσει τον υπνοθεραπευτή, ενώ στο τραπέζι πέφτει και η λύση να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Η λύση αυτή όμως φένεται πως απορρίπτεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διότι θα απαιτούσε πολύ χρόνο.

Είναι η στιγμή που στο τραπέζι πέφτει και το όνομα της γιατρού της Καρνεάδου, την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζει από το 2021, όταν είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία, αλλά δεν είχε ιδέα τι είναι η πλασμαφαίρεση.

O Γιώργος Μαζωνάκης, αν και αρχικά ήταν επιφυλακτικός σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνει την πλασμαφαίρεση, τελικά πείθεται.

Η γιατρός προχωρά σε μία επικίνδυνη ιατρικά κίνηση. Προτείνει στον Γιώργο Μαζωνάκη υδροθεραπεία, την επόμενη ημέρα πλασμαφαίρεση, ενώ στο «πακέτο» ήταν προγραμματισμένη και δεύτερη πλασμαφαίρεση.

Ο τραγουδιστής αγνοώντας τους κινδύνους, καθώς η γιατρός τον διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες, συμφωνεί και η τιμή κλείνει στις 6.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή ήταν πολύ μεγαλύτερη και ο καλλιτέχνης αντιδρούσε. Έτσι τελικά αποφασίστηκε η τιμή να γίνει ενιαία για όλα.

Τα παράδοξα στην υπόθεση είναι αμέτρητα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης όμως θα μπορούσε να είχε σωθεί, αν η γιατρός τον είχε συνδέσει σε μόνιτορ.

Η χορήγηση μέθης, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, μένει να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.