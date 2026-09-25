Κατασβέστηκε η φωτιά στο «BLUE CARRIER 2» που είχε ξεσπάσει το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στη Μύκονο. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τη Σάμο και έπλεε βόρεια της Μυκόνου.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε από κάποιο φορτηγό σε έναν από τους χώρους γκαράζ του φορτηγού-οχηματαγωγού, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός των αρμόδιων αρχών.

Βίντεο από την κατάσβεση της πυρκαγιάς από ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος (τύπου RAFNAR):

Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό του φλεγόμενου οχηματαγωγού «BLUE CARRIER 2», καταγράφουν τις προσπάθειες του πληρώματος να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά. Το πλοίο εκκενώθηκε με ασφάλεια και οι 29 επιβαίνοντες (28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού) επιβιβάστηκαν αρχικά σε σωστικές λέμβους, πριν περισυλλεγούν από παραπλέοντα σκάφη για να μεταφερθούν σώοι στην Τήνο. Στα γκαράζ του πλοίου μεταφέρονταν συνολικά 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Για το συμβάν υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν πλωτά του Λιμενικού —με το πρώτο μέσο από τη Μύκονο να φτάνει εντός 20 λεπτών—, ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά, καθώς και ρυμουλκά και παραπλέοντα σκάφη, όπως το κρουαζιερόπλοιο «Sea Dream». Παράλληλα, δόθηκε εντολή μετάβασης σε κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) για συνδρομή εφόσον χρειαστεί.

Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαινόντων, η Attica Group ανακοίνωσε ότι ανέθεσε σε εξειδικευμένες εταιρείες τη διαχείριση του πλοίου και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές. Στις 16:00 αναμενόταν στο σημείο το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό «AIGAION PELAGOS», μήκους περίπου 70 μέτρων, το οποίο διαθέτει αυξημένες δυνατότητες πυρόσβεσης και ναυαγοσωστικής υποστήριξης.