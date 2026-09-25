Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στo 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, στην περιοχή της Έξω Αγυιάς, όταν μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο 16χρονων μαθητών κλιμακώθηκε γρήγορα σε βίαιο επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, οι δύο ανήλικοι ήρθαν πρώτα σε έντονο καβγά στον χώρο του σχολείου, ο οποίος σύντομα οδήγησε σε σωματική συμπλοκή.

Η ένταση εκτονώθηκε με ανεξέλεγκτο τρόπο όταν ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους μαθητές, σε μια προσπάθεια να ξεσπάσει τα νεύρα του, έριξε γροθιά σε τζαμαρία του σχολείου. Το τζάμι υποχώρησε και έσπασε, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να τραυματιστεί στο χέρι και να κριθεί αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο συμβάν παρενέβη ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος έσπευσε στο σημείο προκειμένου να χωρίσει τους συμπλεκόμενους μαθητές και να εκτονώσει την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο 16χρονος φέρεται να έσπρωξε τον εκπαιδευτικό, πτυχή την οποία διερευνά πλέον η Αστυνομία.

Στο σχολείο επικράτησε τεράστια σύγχυση και έντονες φωνές, ενώ μεταξύ των μαθητών κυκλοφορεί η πληροφορία ότι την ώρα που ο διευθυντής παρείχε τις πρώτες βοήθειες, υπήρξε φραστικό ή και σωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε εκείνον και έναν άλλο μαθητή που τον πλησίασε.

Οι ακριβείς αφορμές της διένεξης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, όπως και οι λεπτομέρειες των κινήσεων κατά την επέμβαση του διευθυντή. Οι αρμόδιες αρχές και η διεύθυνση του σχολείου συγκεντρώνουν μαρτυρίες για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.