Φαντάσου έναν αμπελώνα στη Σάμο, που στέκεται αγέρωχος από το 1892 σκαρφαλωμένος στα 711 μέτρα, έχοντας αντέξει την καταστροφική φυλλοξήρα. Αυτά τα υπερήλικα αμπέλια, με τις βαθιές τους ρίζες να αγκαλιάζουν τα σχιστολιθικά εδάφη της περιοχής «Τσακμάκι», στον κεντρικό ορεινό όγκο του νησιού, έχουν μια ιστορία να διηγηθούν σε κάθε τους μικρή ρόγα. Το μίγμα αργιλικών ορυκτών και χαλαζία δίνει στο κρασί που παράγεται από αυτά, μια ξεχωριστή ορυκτότητα που αποτελεί στην ουσία την «υπογραφή» του τόπου που το γέννησε, της Σάμου.

Η οινοποίηση των «Αρχέγονων Εδαφών» είναι μια διαδικασία που σέβεται απόλυτα τον καρπό. Η 12μηνη ωρίμανση με τις φίνες οινολάσπες μέσα σε ωοειδείς δεξαμενές, του χαρίζει βάθος και πολυπλοκότητα. Στη συνέχεια, φιλτράρεται απαλά, αλλά η απουσία διαδικασιών διαύγασης, του επιτρέπει να διατηρήσει τον αυθεντικό χαρακτήρα και την πλούσια γεύση του.

Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Συνεταιρισμός της Σάμου, με 92 χρόνια ανελλιπούς ιστορικής, οινικής, κοινωνικής και πολιτιστικής διαδρομής, πρωτοπορεί διαρκώς και συνταιριάζει την πλούσια γκάμα των ξηρών και γλυκών κρασιών του με τη φιλοσοφία vegan. Τα «Αρχέγονα Εδάφη» με vegan πιστοποίηση τιμούν, σε όλη τη διαδικασία οινοποίησης τους, φιλικές προς vegan vegetarian πρακτικές, που προσφέρουν στο οινόφιλο κοινό ένα κρασί συναρπαστικό.

Στο ποτήρι, τα «Αρχέγονα Εδάφη» είναι μια αποκάλυψη. Η μύτη είναι πολύπλοκη και μεθυστική, με έντονα αρώματα λευκών λουλουδιών όπως γιασεμί και νυχτολούλουδο. Η βοτανικότητα του θυμαριού και του χαμομηλιού προσδίδουν μια ανεπανάληπτη φρεσκάδα, ενώ οι νότες ξηρών καρπών ολοκληρώνουν το μοναδικό του προφίλ. Όλα αυτά συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργώντας ένα κρασί με στιβαρή προσωπικότητα.

Τα «Αρχέγονα Εδάφη» δεν είναι απλώς ένα κρασί, αλλά η αληθινή έκφραση ενός μοναδικού terroir και μιας αμπελουργικής παράδοσης που επιβίωσε στο χρόνο. Φέρει στο σώμα του συμπυκνωμένη την οινική ιστορικότητα της Σάμου αλλά και την αφοσίωση των ανθρώπων που το δημιούργησαν.

Το πλέον πρόσφατο Χρυσό Βραβείο με το οποίο τιμήθηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό Asia Wine Trophy 2026 αλλά και η σπάνια βαθμολογία 100/100, με την οποία κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο DIAMOND AND PRESTIGE στον διαγωνισμό Femmes et Vins du Monde_Session Prima Monaco 2026, αποδεικνύουν ότι τα «Αρχέγονα Εδάφη», ένας διακριτός λευκός ξηρός οίνος αυτόχθονου αμπελώνα που κουβαλά την ψυχή των ορεινών αναβαθμίδων και των αμπελουργών της Σάμου, είναι μια εμπειρία που αξίζει να τη ζήσεις!