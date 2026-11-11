Η κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 στο Μεξικό από τον Κίμι Αντονέλι, δεν έφερε μόνο έξαλλους πανηγυρισμούς, αλλά και την εξόφληση ενός ασυνήθιστου στοιχήματος.

Από τις αρχές κιόλας της αγωνιστικής σεζόν, ο νεαρός ταλαντούχος Ιταλός οδηγός είχε ξεκαθαρίσει πως αν κατάφερνε να στεφθεί πρωταθλητής, θα άλλαζε ριζικά το χρώμα των μαλλιών του, επιλέγοντας είτε την ιταλική τρίχρωμη σημαία είτε το χαρακτηριστικό μπλε και κόκκινο της γενέτειράς του, της Μπολόνια.

Έκπληξη και γέλια στο αρχηγείο της Mercedes

Η δέσμευση αυτή δεν άργησε να υλοποιηθεί. Σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς της Mercedes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -συνοδευόμενο από τη χαρακτηριστική λεζάντα «Ο Kimi το έκανε. Το έκανε στα αλήθεια»- καταγράφεται η πρώτη εμφάνιση του νέου πρωταθλητή στις εγκαταστάσεις της ομάδας στη Μεγάλη Βρετανία.

Το ανανεωμένο, έντονο look του αιφνιδίασε τους παρευρισκόμενους, προκαλώντας χαμόγελα αλλά και εμφανή απορία.

Μάλιστα, ο επικεφαλής της ομάδας, βλέποντας το οπτικό αποτέλεσμα, δεν δίστασε να ρωτήσει ευθέως τον Αντονέλι αν τα χρώματα στα μαλλιά του αναπαριστούν τη σημαία της Ιταλίας.

Πηγή: La Repubblica